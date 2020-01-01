انتخاب نصر الحريري رئيساً جديداً للائتلاف السوري المعارض

قامت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لـ "قوى الثورة والمعارضة السورية"، نصر الحريري، بانتخاب رئيساً جديداً للائتلاف خلفاً لأنس العبدة المنتهية ولايته.





وذكرت الدائرة الإعلامية للائتلاف في بيان أن الهيئة انتخبت أيضاً كلا من عقاب يحيى وعبدالحكيم بشار وربا حبوش كنواب للحريري كما انتخبت عبد الباسط عبداللطيف أميناً عاماً إضافة إلى 19 عضواً جديداً للهيئة السياسية.









وصباح السبت انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها الـ51 وبدأت بعرض تقارير الهيئة الرئاسية والسياسية ومنسقي الدوائر واللجان.





ويستكمل أعضاء الهيئة العامة الأحد اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات ويستعرضون خلالها تطورات الوضع الداخلي والتحديات التي تواجه الثورة السورية إضافة إلى استعراض تقارير هيئة التفاوض السورية والحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم.