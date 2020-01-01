مانشستر سيتي يكتسح برايتون بالخمسة.. وسترلينج يُسجل «هاتريك»

السبت 11/يوليه/2020 - 11:08 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا وكاسحًا، على مضيفه برايتون بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 21 وأضاف جابريل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم أضاف سترلينج الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سترلينج الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ليفربول، الذي توج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لبرايتون مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.

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مانشستر سيتي فالمر سترلينج خيسوس برايتون الدوري الإنجليزي

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