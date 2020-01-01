محافظ الإسكندرية يكشف كواليس جديدة في حادث غرق 11 مواطن بشاطئ النخيل

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قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التعازى لأسر الضحايا الذين غرقوا اليوم بشاطئ النخيل، والبالغ عددهم 11 مواطن، وتابع:"الشاطئ مغلق بقرار مجلس الوزراء وعليه الكثير من اللافتات التى تقول ذلك، ولكن الضحايا نزلوا المياه فى تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا".



وأضاف " الشريف"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شاطئ النخيل معروف أنه من الشواطئ الخطرة،وتابع:" 16 غريق فى يوم وأحد خلال العام الماضى ولذلك تم عمل صدادات له..نهيب بالمواطنين بعدم النزول فيه نهائيًا حتى يتم توفير كافة الأشتراطات به".



وتابع "الشريف"، قائلًا:"9 جثامين خرجوا حتى الآن ومتبقى أثنين، جميعهم من محافظات مجاورة ولا يوجد أحد منهم من محافظة الإسكندرية"، مناشدًا المواطنين اتباع الحذر والالتزام بالتعليمات، مضيفًا:"لابد أن يكون هناك حالة من الوعى والناس تخاف على نفسها".





وأكد "الشريف"، أنه سيتم عمل سور بطول 1800 متر على الشاطئ والمسئولين قالوا التنفيذ خلال 48 ساعة، وتابع:"روح وحدة بتأثر فينا..بعد ما أنا كنت موجود عقب إبلاغى بحوادث الغرق، بساعة أبلغونى أن المواطنين تزاحموا على الشاطئ ولكن تم منعهم بالقوة الجبرية،مقاومتنا نحن بدون وعى المواطنين أمر لا يصح".





يُعتبر شاطئ النخيل، من أكثر الشواطئ التي تشهد حالات غرق كثيرة، دون أسباب واضحة، حيث شهد غرق 12 شخصًا، بالأمس أثناء محاولة إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج، لتصدر النيابة، أمرًا بإغلاقه لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر.



تخطى تعداد ضحايا الغرق بشاطئ الموت بالنخيل، الألف شخص، منذ 2005 وحتى 2020، دون معرفة أسباب حقيقة حتى الآن.



لقي 21 شخصا مصرعهم غرقا في مياه شاطئ النخيل، الشهير بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية، بالأمس أثناء محاولة إنقاذ طفلا كان يصارع الأمواج.



وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن عددا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل الساعة الخامسة و20 دقيقة فجر الجمعة، وذلك بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء المصري.



وكشف البيان أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.



وأمرت النيابة بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياتهم.



مسلسل الغرق بشاطئ النخيل، عرض مستمر، حيث غرِق أكثر من 10 أشخاص، خلال عام 2016م، لتتخذ كل الجهات، الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق.



ونظرًا لكثرة حالات الغرقى خلال عام 2018، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فتح تحقيقات موسعة بشأن تعدد حالات الغرق بشاطئ النخيل، لبيان أسباب ذلك وتحديد المسؤوليات، بعد أن شهد 20 حالة غرق.



وفي العام الماضي، غرِق 3 أشخاص في شاطئ النخيل، رغم التحذيرات المتكررة من محافظ الإسكندرية، عبدالعزيز قنصوة، بعدم نزول شاطئ النخيل.



ورغم قرار مجلس الوزراء، بغلق جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المواطنين لم يستجيبوا.



وناشدت محافظة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات، حرصا على سلامة الجميع.