الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولو النادي الأهلي حسموا موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات نادي الزمالك معه مؤخرًا.

 

ووفقا لأحد المصاددر المقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، فإن الأهلي حسم مصير صانع ألعاب الفريق صالح جمعة، بالبقاء داخل صفوف الفريق.

 

وأكد المصدر، أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع الفريق لمدة 3 مواسم، والأهلي هو الوحيد الذي سيقرر مصيره بالبيع أو الإعارة.

 

وشدد المصدر، أن اللاعب تعاهد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الالتزام خلال الفترة المقبلة.

 

وشهدت الفترة المقبلة التزاماً شديداً من جمعة بالبرنامج التدريبي للفريق، استعداداً لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى، بعد التوقف نتيجة فيروس كورونا.

 

وتوسط مساعد فايلر، دافيد سيزا، للصلح بين جمعة والمدرب السويسري، الذي وعدة بمنحه الفرصة، إذا ثبت التزامة مع الفريق.

 

وحرص اللاعب على التدرب بشكل منتظم، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، أملاً في كسب ثقة فايلر.

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