بهاء أبو شقة: الإخوان سعوا لإنشاء كيان مواز للدولة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن فترة حكم الإخوان كانت الدولة أمام حالة من الفوضى واللا دولة، وشهدت البلاد العديد من الأزمات فى عهد الإخوان، مضيفا: "المصعد تعطل بي 4 ساعات لانقطاع الكهرباء خلال عام حكم الجماعة".

وأضاف"أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الشعب المصرى له حضارة وحنكة سياسية تمتد لـ 7 آلاف سنة، وأن المصريين دائمًا يقفون للدفاع عن دولتهم، وأن العالم كله شهد أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها، لنزول 33 مليون مصرى كانوا على قلب رجل واحد لحماية دولتهم.

وتابع رئيس حزب الوفد خلال حواره مع خالد أبو بكر قائلا إن "اعتصام رابعة هدفه لاقامة كيان موازٍ للدولة، والسماح بالتدخل الخارجى من أجل السيطرة على الدولة المصرية، لافتا إلى أن الجيش المصرى إنحاز لإرادة الشعب وحمى مصر من السقوط".


وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردًا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.

وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بهاء ابو شقة انتخابات الشيوخ الوفد الاخوان

أخبار تهمك

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ ثلث ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ أقل من ساعتين

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الوفد" يكشف استعداداته لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

بهاء أبو شقة: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لن تقل عن 25% (فيديو)

"أبو شقة" يكشف موعد انعقاد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية (فيديو)

رئيس "تشريعية البرلمان": مجلس النواب أصدر أكثر من 800 تشريع (فيديو)

برلماني: مجلس الشيوخ يدعم زيادة الإنتاجية للسلطة التشريعية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

09:38 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى