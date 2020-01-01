بهاء أبو شقة: الإخوان سعوا لإنشاء كيان مواز للدولة

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن فترة حكم الإخوان كانت الدولة أمام حالة من الفوضى واللا دولة، وشهدت البلاد العديد من الأزمات فى عهد الإخوان، مضيفا: "المصعد تعطل بي 4 ساعات لانقطاع الكهرباء خلال عام حكم الجماعة".



وأضاف"أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الشعب المصرى له حضارة وحنكة سياسية تمتد لـ 7 آلاف سنة، وأن المصريين دائمًا يقفون للدفاع عن دولتهم، وأن العالم كله شهد أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها، لنزول 33 مليون مصرى كانوا على قلب رجل واحد لحماية دولتهم.



وتابع رئيس حزب الوفد خلال حواره مع خالد أبو بكر قائلا إن "اعتصام رابعة هدفه لاقامة كيان موازٍ للدولة، والسماح بالتدخل الخارجى من أجل السيطرة على الدولة المصرية، لافتا إلى أن الجيش المصرى إنحاز لإرادة الشعب وحمى مصر من السقوط".





وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.



ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.



وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردًا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.



وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.



يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.



يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.



وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

