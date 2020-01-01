الممثل الهندي "أميتاب باتشان" يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:30 م
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
وكالات
أعلن الممثل الهندي المشهور، أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال باتشان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت: "خضعت لفحص أعطى نتائج إيجابية للإصابة بـCOVID-19، وتم نقلي إلى المستشفى".

وأضاف الممثل الهندي: "تجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج... يرجى من الجميع من كان على اتصال قريب بي خلال الأيام الـ10 الأخيرة الخضوع للاختبارات".

ونقل نجم بوليوود إلى مستشفى نانافاتي في مدينة مومباي، مركز المال والترفيه بالهند، حيث تجري اختبارات مكثفة له.

ويعتبر باتشان، البالغ 77 عاما من عمره، أيقونة للسينماتوغراف الهندي، ومثل في أكثر من 200 فيلم.

وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.

وبعد ساعات من هذا الإعلان، ذكر النجم السينمائي، ابهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، أنه مريض أيضا بعدوى فيروس كورونا ونقل مع والده إلى المستشفى، مضيفا أنه تم رصد أعراض خفيفة عليهم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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