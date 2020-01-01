الزمالك يُعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال الأيام المقبلة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وظهرت رغبة الزمالك في تجديد عقد عبد الغني منذ فترة والذي ينتهي بعد موسمين وذلك بسبب مستواه المميز الذي ظهر به مع الفريق الأبيض واهتمام العديد من الأندية بضمه.

واجتمع مسئولو الفارس الأبيض مع عبد الغني لمناقشة تجديد عقده مع الفريق وبالفعل وقع اللاعب على عقوده الجديد مع الزمالك على بياض.

وينتظر مسئولو القلعة البيضاء أن يتم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل على عبد الغني في عقده الجديد ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب.

ويريد نادي الزمالك زيادة راتب عبد الغني في عقده الجديد خاصة وأنه يتقاضى مليون جنيه في الموسم مع الأبيض لذلك تريد الإدارة رفع هذا المبلغ بسبب مستوى اللاعب المميز وبعد ذلك سيتم الإعلان الرسمي.

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