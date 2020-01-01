برنتفورد يعبر ديربي كاونتي 3-1 ويتقدم للمركز الثالث بدوري البطولة الإنجليزية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات

نجح فريق برنتفورد في الفوز على ديربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم اليوم السبت في المرحلة الثالثة والأربعين التي شهدت فوز ريدينج على مضيفه تشارلتون 1 /صفر.

 

ورفع برنتفورد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ليدز يونايتد المتصدر ووست بروميتش البيون الوصيف.

 

وتقدم اولي واتكينز بهدف لبرنتفورد في الدقيقة الثالثة ثم أضاف سعيد بن رحمة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و64 وتكفل جاسون نايت بالهدف الوحيد لديربي كاونتي في الدقيقة 29.

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