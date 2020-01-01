توفجيتش مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي

السبت 11/يوليه/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الفجيرة، الذي نجا من الهبوط من دوري الخليج العربي، بعد إلغاء الموسم، تعاقده مع المدرب جوران توفجيتش اليوم السبت.

 

وكتب الفجيرة في حسابه على تويتر أنه تعاقد مع توفجيتش مدرب الكويت السابق ونشر صورة للمدرب الصربي، لكن دون أي تفاصيل.

 

وكان الفجيرة يتذيل ترتيب الدوري الإماراتي قبل إلغاء الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

 

ويحمل توجفيتش (48 عاماً) تجربة ناجحة عندما قاد الكويت للفوز بكأس الخليج (خليجي 20) وببطولة غرب آسيا في 2010، كما سبق له العمل في الإمارات مع عدة أندية في السنوات الأخيرة.

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