دوي انفجارات في محيط مدينة جبلة غرب سوريا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم السبت، دوي انفجارات متتالية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات دوت في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أكد المرصد أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام وقاعدة حميميم الروسية كانت تصدت لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية، أواخر الشهر الماضي.

وكانت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، قد أعلنت أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

اتفاق حميميم
ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

إلى ذلك، أعلنت موسكو عقب مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.


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مدينة جبلة محيط سوريا دوي انفجارات

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