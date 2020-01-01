رئيس مصايف الإسكندرية: المواطنين أصروا على النزول للشواطئ بعد 24 ساعة من واقعة غرق 11 شخصًا

السبت 11/يوليه/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
استنكر اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من إصرار المواطنين على النزول إلى الشواطئ بعد 24 ساعة من واقعة غرق 11 مواطنًا في شاطئ النخيل، مشيرًا إلى قيام الأجهزة الأمنية حتى مساء اليوم بتفريق المواطنين المتواجدين على الشواطئ على الرغم من قرار غلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال رشاد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المواطنون لجئوا إلى الشواطئ الصخرية وغير الممهدة وتم تنفيذ حملات لمنع تواجد المواطنين على هذه الشواطئ، ولذلك لجأ المواطنين إلى النزول إليها فجرًا وهم على علم تام بعدم تواجد خدمات إنقاذ على البحر".

وأضاف " أحد الأشخاص نزل إلى البحر فجرًا وتوفي غرقًا وتوجه أكثر من شخص لإنقاذه ولكنهم غرقوا جميعا لأن شاطئ النخيل بحر مفتوح على امتداد 1700 متر ولا يستطيع الجميع السباحة في البحر المفتوحة، متابعًا" الواقعة حدثت نتيجة عدم التزام المواطن لأن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء".

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