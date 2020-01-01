إدوارد يستمتع بالأجواء الصيفية مع محمد سامي ويحذف صورة جمعته بمي عمر

السبت 11/يوليه/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان إدوارد، صورة من أحدث جلسات تصوير له جمعته بمحمد سامي وذلك أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب إدوارد" تعليقا على الصورة قائلا: "الصيف مع أفضل أصدقائي"، وكان قد شارك صورة أخرى جمعته بمي عمر زوجة محمد سامي وعدد من الفنانين ولكنه قام بحذفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إدوارد، مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس"، مع محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر وعدد من الفنانين.
إدوارد يستمتع بالأجواء الصيفية مع محمد سامي ويحذف صورة جمعته بمي عمر
إدوارد يستمتع بالأجواء الصيفية مع محمد سامي ويحذف صورة جمعته بمي عمر

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