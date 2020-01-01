الألومنيوم يرفض الدورة الرباعية ويفضل استكمال القسم الثاني

السبت 11/يوليه/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

قال صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكرة، إن إدارة النادي ترفض اقتراح اللجنة الخماسية بإقامة دورة رباعية بالنقاط، والتي تفتقد مبدأ تكافؤ الفرص.


وأشار في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضى" الي ان حال عدم الخضوع لرغبة الاندية يفضل استكمال الدوري بعد التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة.

وأضاف ان حال إقامة دورة رباعية لابد دخول الفرق الأربعة بدون نقاط، وصعود الفريق الحاصل على أعلى نقاط مباشرة للدوري الممتاز.


وتابع ننتظر قرار اللجنة الخماسية النهائي، سواء بالاستكمال او دورة رباعية بدون نقاط، حتى يتسنى لنا تحديد متطلبات المرحلة المقبلة.

يذكر ان فريق الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق البنك الأهلي وبني سويف أصحاب المركزين الاول والثاني.

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