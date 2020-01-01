بهدف فيدال.. برشلونة يعبر كمين بلد الوليد يواصل ملاحقة ريال مدريد

حقق نادي برشلونة فوزًا صعبًا خارج ارضه على حساب نظيره نادي بلد الوليد بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب بلد الوليد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين واستطاع النجم الدولي التشيلي ارتورو فيدال من تسجيل هدف المباراة الوحيد فى أحداث الشوك الأول.





وبهذه النتيجة يقلص نادى برشلونة فارق النقاط مع المتصدر ريال مدريد إلي نقطة حيث يمتلك النادي الملكي 80 نقطة بينما بهذا الفوز رفع نادى برشلونة رصيده من النقاط إلى 79 نقطة.





ومن المقرر أن يواجه نادى ريال مدريد نظيره غرناطة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



