لاتسيو يواصل مسلسل السقوط ويخسر أمام ساسولو 2-1 بالكالتشيو

السبت 11/يوليه/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات

تعثر فريق لاتسيو مرة أخرى في الكالتشيو وسقط على ملعبه أمام ضيفه ساسولو 1 /2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله لويس البرتو في الدقيقة 33.

 

ولكن الأوضاع اختلفت تماما في الشوط الثاني لصالح ساسولو الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة جياكومو راسبادوري في الدقيقة 55 قبل أن يخطف فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

وخسر لاتسيو للمباراة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام ضيفه ميلان صفر /3 ثم خسارته على ملعب ليتشي 1 /2.

 

ومنذ استئناف فعاليات الدوري الإيطالي الشهر الماضي بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، خاض لاتسيو سبع مباريات حيث فاز ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات.

 

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني لكن الفارق مع يوفنتوس المتصدر اتسع إلى سبع نقاط، فيما حصد ساسولو ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

 

وبإمكان اتالانتا صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة أن يتقدم لمركز الوصيف إذا نجح في الفوز على مضيفه يوفنتوس في وقت لاحق اليوم.

أخبار تهمك

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

منذ 7 دقائق

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى