كامل الوزير: نستهدف الوصول لعائد 250 مليار جنيه خلال 10 سنوات في السكة الحديد



وأضاف الوزير في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هناك جرار جديد تكلفته 3 مليون دولار دخل الخدمة وهو ما سيساهم بشكل كبير في تطوير الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد وذلك عن طريق عمل شركة نقل متعدد الوسائط يتم فيها استخدام الجرارات الجديدة.



وفي ذات السياق أكد وزير النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الهيئة بتكييف عربات الدرجة الثالثة بالسكة الحديد، وانجاز للمواطن البسيط وركاب الدرجة الثالثة، مشيدًا بشركة الخدمات المتكاملة للنظافة تتولى تنظيف القطارات للحفاظ عليها.



ومن ناحية أخرى أشار إلى إن آخر عربة نوم دخلت مصر في 1980 وآخر جرار دخل مصر كان في عام 2007، وذلك قبل خطة التطوير، مستطردًا " يتم تطوير محطة مصر في الإسكندرية لأنها محطة أثرية وهناك مرممون أثريون ومعماريون يعملون في المحطة للانتهاء من تطويرها، وكذلك سيتم تطوير جميع المحطات في مختلف أنحاء الجمهورية".





قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى عائد قدره 250 مليار جنيه خلال 10 سنوات في السكة الحديد وذلك بفضل تطوير عربات السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستقدام ما يقرب من 270 جرارًا للدخول في الخدمة.