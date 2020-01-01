الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - لاتسيو 1 × 2 ساسولو السبت 11/يوليه/2020 - 09:24 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ ساعة و 17 دقيقة وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك منذ حوالي 4 ساعات بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة منذ 9 دقائق تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي منذ أقل من ساعة بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب منذ حوالي 11 ساعة مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى منذ 18 دقيقة أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن منذ حوالي 4 ساعات الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة منذ حوالي 11 ساعة الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي منذ حوالي 5 ساعات أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن منذ يوم عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي منذ ساعتين و 18 دقيقة الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل منذ حوالي 11 ساعة فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها منذ حوالي 4 ساعات