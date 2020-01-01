بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 09:22 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي، بعد خروجهم من حساباته الفنية في الموسم الكروي الجديد.

حسام عاشور كان أول الراحلين عن النادي الأهلي بعد رفض الجهاز الفني التجديد له وطلب رحيله عن صفوف الفريق، وكان اللاعب استقر على اعتزال كرة القدم ولكن بعد أزمته مع إدارة النادي بخصوص مهرجان اعتزاله قرر التراجع والاستمرار في الملاعب ويفاضل بين عدة عروض للانتقال إليه الموسم الجديد.

ثاني الراحلين عن النادي الأهلي أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق والذي وقع مؤخرًا على عقود انتقاله رسميًا لنادي بيراميدز، ليدافع عن ألوان القميص السماوي بالموسم الجديد، واقترب ايضًا شريف إكرامي حارس مرمي الفريق من اللحاق به بعد رفض التجديد له ورغبة اللاعب في الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي بالمباريات.

اقترب ايضًا الأنجولي جيرالدو من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي هذا الموسم، بعدما خرج بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث طلب رحيله الشتاء الماضي لكن عدم وصول عرض مناسب للاعب حال دون رحيله عن القلعة الحمراء في يناير.

أصبح ايضًا صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر مرشحا بقوة لمغادرة النادي الأهلي نهاية الموسم، رغم انتظام اللاعب في التدريبات خلال الفترة الأخيرة وظهوره بشكل جيد، لكن يبقي السويسري رينيه فايلر غير مقتنع به اطلاقا ويراه غير مناسبا للتواجد داخل صفوف الفريق الأحمر وقد يحسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

كما أصبحت فرص عودة المغربي وليد أزارو للأهلي الموسم المقبل بعد انتهاء اعارته للإتفاق السعودي ضعيفة جدا، حيث لا يريد فايلر عودته للفريق ويفضل التعاقد مع مهاجم جديد بجانب الثنائي مروان محسن وأليو بادجي.

ولم يحسم رينيه فايلر مصير حسين السيد الظهير الأيسر للفريق المعار للصفاقسي التونسي وان كان الأقرب رحيله بشكل نهائي أو تجديد اعارته بالموسم المقبل.

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