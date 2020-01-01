حماية المستهلك عن "السعر انبوكس": كأنه سر حربي

السبت 11/يوليه/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 80% من المصريين اشتروا منتجات "أونلاين" خلال فترة الحظر، وذلك وفقا لما أفادته إحدى الدراسات عن مصر، و20% منهم دفعوا بـ "الكريدت"، والباقي دفعوا عند وصول المنتج.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المرصد الإعلامي للجهاز رصد أن طريقة الإعلان عن سعر المنتج عبر صفحات البيع على الإنترنت مستفزة، معقبا: "ولا كأنه سر حربي".

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جملة "السعر على الخاص" مخالفة لقانون حماية المستهلك والذي أكد على ضرورة الإعلان عن السعر للمستهلك، منوها بأنهم رصدوا أن 12 الشركة الكبرى تستخدم نفس الطريقة في الإعلان عن السعر، وسيعقد معهم اجتماع لتحذيرهم.

وأكد أن الإعلان عن سعر المنتج حق أصيل للمستهلك، وغرامة المخالفين تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى مليون جنيه وفقا لقرار المحكمة.

وألزم قانون جهاز حماية المستهلك التاجر ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة للمستهلك، كما يلزم القانون التاجر بإعطاء فاتورة بقيمة السلع التي اشتراها حيث نص على عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس، وغرامة تصل إلى مليونَي جنيه عند عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة أو عدم إعطاء فاتورة.

كما أطلق الجهاز منظومة سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، وهي موجودة في الأسواق، وتمارس دورها الرقابي على المحلات والتجار.

وحدد جهاز حماية المستهلك للمواطنين، عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء،فى حال عدم التمكن من حل الشكوى وديا، ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى من خلال البريد الالكترونى الخاص بالجهاز" [email protected]"على أن يكون تقديم الشكوى بإحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى أو الإسكندرية من خلال الرقم 19588 أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك وإرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك والتوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880 وتقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أوآبل ستور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حماية المستهلك بوابة الفجر الفجر السعر انبوكس الاعلان عن سعر المنتج

أخبار تهمك

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

منذ 7 دقائق

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك": 2 مليون جنيه غرامة التاجر المحتكر في القانون الجديد

حماية المستهلك: القانون الجديد واجه مسألة الإعلانات المضللة

رئيس "حماية المستهلك" بقنا: غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه إذا رفض التاجر إعطاءك الفاتورة

حتى لا تتعرض للنصب .. كيف تتقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك

مع قرب إنتهاء مبادرة "حقك".. تعرف على كيفية تقديم شكوي لجهاز حماية المستهلك

مع قرب انتهاء الأكازيون الصيفي.. "حماية المستهلك" يناشد المواطنين بالإبلاغ عن التخفيضات الوهمية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى