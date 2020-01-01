حماية المستهلك عن "السعر انبوكس": كأنه سر حربي

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 80% من المصريين اشتروا منتجات "أونلاين" خلال فترة الحظر، وذلك وفقا لما أفادته إحدى الدراسات عن مصر، و20% منهم دفعوا بـ "الكريدت"، والباقي دفعوا عند وصول المنتج.





وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المرصد الإعلامي للجهاز رصد أن طريقة الإعلان عن سعر المنتج عبر صفحات البيع على الإنترنت مستفزة، معقبا: "ولا كأنه سر حربي".





وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جملة "السعر على الخاص" مخالفة لقانون حماية المستهلك والذي أكد على ضرورة الإعلان عن السعر للمستهلك، منوها بأنهم رصدوا أن 12 الشركة الكبرى تستخدم نفس الطريقة في الإعلان عن السعر، وسيعقد معهم اجتماع لتحذيرهم.





وأكد أن الإعلان عن سعر المنتج حق أصيل للمستهلك، وغرامة المخالفين تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى مليون جنيه وفقا لقرار المحكمة.





وألزم قانون جهاز حماية المستهلك التاجر ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة للمستهلك، كما يلزم القانون التاجر بإعطاء فاتورة بقيمة السلع التي اشتراها حيث نص على عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس، وغرامة تصل إلى مليونَي جنيه عند عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة أو عدم إعطاء فاتورة.





كما أطلق الجهاز منظومة سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، وهي موجودة في الأسواق، وتمارس دورها الرقابي على المحلات والتجار.





وحدد جهاز حماية المستهلك للمواطنين، عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء،فى حال عدم التمكن من حل الشكوى وديا، ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى من خلال البريد الالكترونى الخاص بالجهاز" [email protected] "على أن يكون تقديم الشكوى بإحدى الطرق التالية:





الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى أو الإسكندرية من خلال الرقم 19588 أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.





التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك وإرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك والتوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.



