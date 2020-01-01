الرئيس الفلسطيني: الضم الإسرائيلي ينهي العملية السياسية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:15 م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الفجر
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، من المخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها ستنهي العملية السياسية. 

وقال عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن "المخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا، باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن عباس يواصل الحراك السياسي على المستوى الدولي من أجل منع مخطط الضم الإسرائيلي.

وأكد عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الهدف من هذا الحراك تشكيل ائتلاف دولي لمنع الضم بأن يقول العالم لإسرائيل أنه في حال نفذت الضم فستكون هناك عقوبات على العلاقات التجارية والمكانة السياسية لها عبر سحب السفراء وتنفيذ عقوبات عليها.

وشدد عريقات على أن مخطط الضم "جريمة حرب هدفها تصفية المشروع الوطني وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وكشف عن أن 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة من أصل 194، ترفض مخططات الضم الإسرائيبي، باستثناء إسرائيل والإدارة الأمريكية، داعيا لتوحيد الجهود من أجل إفشال الضم وصفقة القرن الأمريكية وترجمة ذلك بأفعال على الأرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ينهي العملية السياسية الضم الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني

أخبار تهمك

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ 17 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ 8 دقائق

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

السفير الفلسطيني بالقاهرة: لن نقيم دولتنا في سيناء.. ونحترم السيادة المصرية

خطة سلام ترامب قد تستقطب الشرق الأوسط

التعاون الخليجي يدين خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية

يوسف العتيبة على خطى السادات.. خطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية "مرفوضة"

الإمارات تؤكد رفضها لضم الاحتلال الإسرائيلي أراض فلسطينية

الأربعاء.. اجتماع فلسطيني بغور الأردن تحدياً لمخططات الضم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى