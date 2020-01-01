تشيلسي يسقط بالثلاثة أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
خسر تشيلسي بشكل مفاجيء أمام شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف شيفيلد ديفيد ماكجولدريك (هدفين) في الدقيقتين 18 و77 وأوليفر مكبورني في الدقيقة 33.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وهذه الخسارة هي الحادية عشرة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في ست، فيما أصبح هذا الفوز هو الرابع عشر لشيفيلد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في 12 مباراة.

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