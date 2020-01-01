تشيلسي يسقط بالثلاثة أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

وسجل أهداف شيفيلد ديفيد ماكجولدريك (هدفين) في الدقيقتين 18 و77 وأوليفر مكبورني في الدقيقة 33.





ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشيلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.



