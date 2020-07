بعد أزمة المتحف في تركيا.. ماذا تعرف عن اسم "صوفيا"؟

أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة من الجدل الواسع بعد تحويله المتحف التاريخي الشهير في إسطنبول "آيا صوفيا" إلى مسجد لكي يؤدي المسلمين الصلاة فيه وكان أصل هذا المتحف كاتدرائية أرثوذكسية شرقية مما أشعل هذا القرار حالة غضب واسعة على المستوى الدولي.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز المعلومات عن اسم "صوفيا" ومشاهير العالم الذين يحملون هذا الاسم في النقاط التالية:

بحسب ما ذكره موقع "ويب طب" عن معنى اسم صوفيا أن أصل الاسم يوناني ومعناه المرأة الذكية والعاقلة والحكيمة وفيلو تعني محب وفيلوسوفيا اسم مأخوذ من الفلسفة أي أنها امرأة تحب التحليل والمنطق، وينتشر اسم" صوفيا" في العالم الغربي أكثر من العالم العربي، وتتميز صاحبة اسم "صوفيا" بالشخصية الرزينة ومؤهلة لأن تكون قائدة، كما تتسم بالرقي وتحب أن ترتقي إلى مناصب عالية وتضاهي الملكات والأميرات كما أنها تتميز بخفة الظل وتحب الضحك والاستمتاع بالحياة كما أنها مُرهفة المشاعر والأحاسيس وتحب حياة الترف وارتداء أرقى أنواع الملابس ولديها ولع بالفنون والموسيقى.

- مشاهير يحملون اسم "صوفيا":

- صوفيا لورين:

ومن أبرز المشاهير اللاتي يحملن اسم صوفيا "صوفيا لورين" وهي نجمة هوليوود الإيطالية وهي من مواليد عام 1934 وقد حصلت على جائزة الأوسكار ومن أشهر أفلامها: Pride and the Passion وأيضًا فيلم تلفزيوني يروي سيرتها الذاتية وهو: Her Own Story وقد سجلت النجمة "صوفيا لورين" أكثر من 20 أغنية بصوتها.





- الأميرة "صوفيا":

كما تعد الأميرة "صوفيا" من أبرز المشاهير بهذا الاسم وهي دوقة فارملاند ومن مواليد 1984 زوجة الأمير كارل فيليب وتتميز بأناقتها حيث كانت في الأصل عارضة أزياء ونجمة تلفزيون الواقع.





- صوفيا فيرغارا: