"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)

السبت 11/يوليه/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل حكم المحكمة التأديبية ضد عدد من قيادات الآثار في منطقة وسط الدلتا ومناطق محافظة المنوفية، لارتكابهم عدد من المخالفات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى الفجر، المدعومة بالمستندات، أن النيابة الإدارية أحالت 27 من العاملين بالآثار في المنوفية لمحاكمة عاجلة حيث أسندت إليهم تهم الإهمال والتقصير في العمل مما مكن الغير من إنشاء صوبات زراعية على الأرض الأثرية والتنقيب بها.

بدأت الواقع في عام 2017 حيث سمح العاملين في تلك المناطق لإحدى السيدات بعمل صوبة مجاورة لحرم الأثر "تل أم حرب الأثري في المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون" بمساحة 650 متر، في حين أن المصرح به كان 350 متر مما ممكن صاحبة الصوبة من الحفر في أرض أثرية وهو ما اعتبرته المحكمة خروج عن الواجب الوظيفي المنوط به حماية الحرم الأثري، وهو ما استوجب توقيع العقوبات عليهم.

وشمل الحكم 27 من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، منهم مسئولين سابقين واثنين لازالوا على رأس العمل بوسط الدلتا والمنوفية، حيث تراوحت العقوبات من خصم 10 أضعاف المرتب ممن انتهت خدمتهم، وخصم شهرين وخصم 15 يومًا.

وقالت المصادر إن القضية حملت رقم 14 لسنة 2017، والذي قام بتفجير المسألة في تلك الآونة أحد أعضاء مجلس النواب بأحد البرامج المذاعة فضائيًا، وقدم طلب إحاطة عنها في المجلس، واستجاب وزير الآثار حينها الدكتور خالد العناني في استجابة سريعة وأحال الأمر كله إلى النيابة للتحقيق.

وعندما حضرت النيابة للمعانية، اتضح لها بالفعل إقامة صوب زراعية علي التل الأثري بالمخالفة للقانون، فأرض التل منافع عامة للآثار، ويحظر التعامل عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه، كما كشفت المعاينة عن وجود شواهد أثرية ناتجة عن حفر مخالف للقانون، وكان هذا نتيجة التقاعس من المتهمين الـ 27 مسئولي الآثار في المنطقة.

وأوضح قرار المحكمة أن المتهمين قد تلاعبوا في تقارير المرور لإخفاء الحقيقة، حيث تجاهلت تقارير المعاينة أثناء مرورهم لتأدية عملهم وجود حفر بأعماق وأبعاد مختلفة تحت الصوب الزراعية، مما يمثل إهمالًا جسيمًا في آداء وظائفهم التي كلفتهم الدولة بها.
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)
"لتسهيل التنقيب عن الآثار".. نكشف تفاصيل الحكم على 27 قيادة (مستندات)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مستندات مجازاة قيادات في الاثار المنوفية التنقيب عن الاثار التنقيب عن اثار في المنوفية الاثار

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ 9 دقائق

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية تحيل 160 متهما للمحاكمات العاجلة خلال 5 أشهر

إحالة 27 متهما من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة

إخلاء سبيل 8 خفراء بملحج محمد علي الأثري بالقناطر في واقعة التنقيب عن الآثار داخل الحرم

الحبس ٦ أشهر وغرامة مليون جنيه لنحات نقب عن الآثار في الجيزة

السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالبدرشين

تتميز بجمال نقوشها وتعود للعصر البطلمي.. القصة الكاملة لاكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" في سوهاج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى