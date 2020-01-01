وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

السبت 11/يوليه/2020 - 09:08 م
كامل الوزير - أرشيفية
كامل الوزير - أرشيفية
شيماء حسن
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 38 قطارًا جديدًا على خطوط السكة الحديد سيكونون موجودين في 19 محطة، بداية من 15 يوليو الحالي، مشيرًا إلى إنه سيتم دخول هذه القطارات في خدمة التشغيل وإتاحتها للمواطنين في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم. 

وأضاف الوزير في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه سيتم السماح للمواطنين بتجربة هذه القطارات خلال فترة عيد الأضحى، لافتًا إلى أن مسألة زيادة أسعار التذاكر غير مطروحة حاليًا حتى انتهاء إجازة العيد، مؤكدًا على تصديهم لمافيا السوق السوداء التي تتاجر في تذاكر السكة الحديد.

وأكد أنه تم التعاقد على 33 عربية جديدة من السكك الحديدة بالإضافة إلى تحديث 200 عربية أخرى، وكذلك تحديث وتطوير المظهر الداخلي والخارجي سواء درجة ثالثة أو أولى مكيفية وفاخرة؛ لمواجهة الزحام الشديد في الخطوط المكتظة بالركاب وخاصة قطارات الدرجة الثالثة التي تعمل على خطوط الضواحي.

وأشار إلى أن هناك زيارة في عدد الركاب بنسبة 125% على القطارات خلال فترة الأعياد، مؤكدًا أنه لأول مرة ستكون عربات الدرجة الثالثة مكيفة وبتهوية ديناميكية، وفرق التذكرة سيكون بسيط بين عربات الدرجة الثالثة مكيفة وعربات التهوية الديناميكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل مصر كامل الوزير حركة القطارات بوابة الفجر القطارات اسعار القطارات

أخبار تهمك

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

منذ 7 دقائق

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. 'السكة الحديد': 182 ألف مقعد إضافي بالقطارات لعيد الأضحى (تعرف على التفاصيل)

"عبدالتواب" لـ المواطنين: "بكره تلاقوا سكة حديد تانية غير إللي موجودة"

كواليس مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة مع التحالف الروسي

وزير النقل لـ المواطنين: "اصبروا معانا سنة ونص"

النقل: تم التعاقد على 1300 عربة قطار سكة حديد

"أضخم صفقة في تاريخ السكة الحديد".. النقل تتابع الانتهاء من توريد وتصنيع 1300 عربة جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى