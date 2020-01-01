وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 38 قطارًا جديدًا على خطوط السكة الحديد سيكونون موجودين في 19 محطة، بداية من 15 يوليو الحالي، مشيرًا إلى إنه سيتم دخول هذه القطارات في خدمة التشغيل وإتاحتها للمواطنين في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم.





وأضاف الوزير في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه سيتم السماح للمواطنين بتجربة هذه القطارات خلال فترة عيد الأضحى، لافتًا إلى أن مسألة زيادة أسعار التذاكر غير مطروحة حاليًا حتى انتهاء إجازة العيد، مؤكدًا على تصديهم لمافيا السوق السوداء التي تتاجر في تذاكر السكة الحديد.



وأكد أنه تم التعاقد على 33 عربية جديدة من السكك الحديدة بالإضافة إلى تحديث 200 عربية أخرى، وكذلك تحديث وتطوير المظهر الداخلي والخارجي سواء درجة ثالثة أو أولى مكيفية وفاخرة؛ لمواجهة الزحام الشديد في الخطوط المكتظة بالركاب وخاصة قطارات الدرجة الثالثة التي تعمل على خطوط الضواحي.