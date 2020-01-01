رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي





أعلن ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق أتلانتا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو.





وجاءت تشكيلة يوفنتوس الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: تشيزني.





خط الدفاع: كوادرادو؛ دي ليخت، بونوتشي، دانيلو.





خط الوسط: رابيو، بينتانكور، ماتويدي، بيرنارديسكي.



