نجل أميتاب باتشان يصاب بكورونا

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جاءت بعض التقارير، تؤكد إصابة أبهيشيك باتشان نجل النجم العالمي أميتاب باتشان،بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا إيجابية بعد مخالطته لأبيه.



وأعلن النجم اميتاب باتشان، بإصابته بفيروس كورونا المستجد،وتم نقله إلى أحد المستشفيات ليتلقى الرعاية الصحية ويلتزم بالحجر الصحي.



وكتبت النجم "باتشان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".

