أحدث ظهور لمحمد لطفي برفقة محمد فؤاد عبر "إنستجرام"

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يحرص النجم محمد لطفي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية، حيث نشر صورة جديدة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام.



وظهر بالصورة برفقة النجم محمد فؤاد، وعلق علي الصورة قائلاً : أنا وفوءش".



والجدير ذكره أن آخر اعمال محمد لطفي مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎



وشارك الفنان محمد لطفى في مارثون دراما رمضان الماضى من خلال شخصية "المحروقى" بمسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.