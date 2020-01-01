نشأت الديهي: نجاح مفاوضات سد النهضة استقرار للعالم أجمع

السبت 11/يوليه/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مفاوضات سد النهضة من أجل استقرار العالم أجمع وليس استقرار القرن الإفريقي فقط، ونجاحها المفاوضات هو استقرار للعالم أجمع.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قيام إثيوبيا بإجراءات أحادية يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وسيعطش مصر والسودان ويدفع ملايين البشر الذين يعانوا من الجوع والعطش للتوجه لأوروبا وأمريكا، بينما اوروبا لم تسطيع تحمل 4.5 مليون سوري، وسقطت حكومات وانهارت دول أمامهم، ما بالكم بـ 260 مليون.

وناشد، العالم بالوقوف عند مسئولياته فهناك قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه العالم حال فشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الموضوع ليس مصري سوداني إثيوبي وإنما قد يؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم الجمعة، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.

واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة الاثيوبي اخبار

أخبار تهمك

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ 8 دقائق

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ 17 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

متحدث الري يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة.. ويرد على تصريحات إثيوبيا

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

أحمد موسى منفعلا: إثيوبيا لا تسعى لاتفاق.. ومحدش يعمل كده مع مصر

"الري": مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة في أزمة سد النهضة

الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:38 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى