تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

 

وبحسب تقارير صحفية، فإن المفاوضات مع مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي قد تعثرت مع هيدرسفيلد.

 

وتابعت التقارير، أن هيدرسفيلد متمسك بالحصول على مبلغ 7 مليون جنية إسترليني، في حين الأهلي متمسك بعرض 3 مليون جنية إسترليني فقط.

 

وأشارت التقارير، أن الأهلي يحاول تقريب وجهات النظر مع نادي هيدرسفيلد تاون، لاسيما من أجل ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، وخصوصًا بعد رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استمرار اللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بوابة الفجر الفجر الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 22 ساعة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

الأهلي يحسم موقفه النهائي من إستمرار رمضان صبحي

مفاجأة.. هيدرسفيلد يحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

فايلر يستقر على تصعيد ٣ لاعبين للفريق الأول

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى