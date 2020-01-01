تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المفاوضات مع مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي قد تعثرت مع هيدرسفيلد.

وتابعت التقارير، أن هيدرسفيلد متمسك بالحصول على مبلغ 7 مليون جنية إسترليني، في حين الأهلي متمسك بعرض 3 مليون جنية إسترليني فقط.

وأشارت التقارير، أن الأهلي يحاول تقريب وجهات النظر مع نادي هيدرسفيلد تاون، لاسيما من أجل ضم رمضان صبحي بصورة نهائية، وخصوصًا بعد رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استمرار اللاعب.