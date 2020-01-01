إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)

السبت 11/يوليه/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أخلت رئاسة حي الخليفة، إخلاء عقار ٦ دار العدل من درب الوسطاني الخطابة، فور ورود بلاغ بوجود تشققات وتصدعات خطيرة في العقار. 

ويتكون العقار من دور أرضي ودورين وحوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتم التحرك فورا والتنبيه على السكان بالإخلاء الفوري من العقار دون الممتلكات وحدث به انهيار جزئي دون وقوع إصابات أو وفيات. 

وتبين من المعاينة، أن العقار صادر له قرار هدم جزئي لم ينفذ، وجار العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار هدم له. 

وتواصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالخليفة، لإيواء أسر القاطنين بالمنزل واختاروا الانتقال عند ذويهم، واختارت أسرة واحدة إيجاد مأوى لهم عن طريق التضامن الاجتماعى.

ضبط 35 ألف طن كمامة و858 لتر كحول مجهولين بأحياء القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم، مؤكداَ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

ومن ناحيته، قال إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: إن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام اول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحى شرق مدينة نصر و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحى المقطم.

وأضاف أنه تم ضبط 12 طن سكر و3 طن لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر و1،5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس، كما نجحت الحملات في مصادرة 5 طن تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

ولفت إلى أنه تم تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار. 
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)
إخلاء عقار بحي الخليفة بعد انهياره جزئيا (صور)

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