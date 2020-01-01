روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن مقاتلاتها تمكنت من اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان كانت متوجهة نحو حدود البلاد.

وأوضح الدفاع الروسي أن مقاتلات من طراز "سو-25 إس" و"ميغ 31 بي إم" أقلعت اليوم، بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق المياه المحايدة نحو الحدود الروسية، وتبين أن ذلك الهدف طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينغ أر سي-135".

وأشار البيان إلى أن المقاتلات الروسية واكبت الطائرة الأمريكية على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن قامت تلك الطائرة بالدوران والابتعاد عن حدود البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.