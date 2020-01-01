الأهلي يعلن خوض مباراة ودية مع سموحة 23 يوليو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإنه تحدد يوم ٢٣ يوليو الحالي موعدًا لخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

أضاف عبد الحفيظ أنه تم الاتفاق على خوض مباراة سموحة الودية على ملعب التتش بالجزيرة.

 

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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