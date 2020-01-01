رانيا محمود ياسين: نشأتي في بيت فني علمني حب واحترام المهنة بكل معاني الكلمة

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تحرص النجمة رانيا محمود ياسين التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت: أنا رانيا محمود ياسين متزوجه من الفنان محمد رياض واخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين ، نشأت وترعرت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتي الشاشه الاول وأم فنانه كبيره ومهمه.



ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها ربنا يخلي ويبارك في أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين والنجمه والأم العظيمه شهيره.



وتابعت : اتعلمت في هذا البيت ان المهنه دي اجتهاد وألالتزام وصبر ومعاناه علشان توصل وان احترام لجمهورك من احترامك لنفسك، اتعلمت حب للمهنه دي بكل معاني الكلمه مهما كانت الصعاب لازم اخلص لشغلي واديله من وقتي وصحتي وتركيزي واعرف وإني بقدم رسالة وبقدم شئ يسعد الناس يعني بلعب دور علشان العب علي مشاعر الناس واخاطب عقولهم يأما انجح انهم بصدقوني يأما يقولوا مكنتش موفقه وساعتها ده اصعب احساس ولما تنجح تبقي احلي فرحه في الدنيا انك اسعدت الناس وبعدها تدخل دوامه ياتري اعمل ايه تاني يعجب الناس.



وانهت حديثها قائلة: كل القيم دي عشت بيها واتربيت عليها اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث الي احنا بقينا فيه الي اني مازالت لا استطيع ان اكون غير الفنانه الملتزمه لا اعرف اضرب اوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر اهدد اني مش نزله ولا اعرف اعمل اي حاجه علشان اكون متواجده واهو شغل وخالص.



وكل ما ابتعد شويه علشان ظروف بيتي واولادي ارجع اعاني علشان استرد مكانتي هذه المهنه مش زي ما الناس شايفها بريق واضواء و فاكرين اننا كلنا بناخد فلوس فظيعه، مهنه صعبه عايزه صبر وجلد وصراع واجتهاد علشان تحقق الي نفسك فيه مش معني انك ابن النجوم ان الطريق ملئ بالورود لأ هو ملئ بالورود الجميله إلي مليان بالأشواك.



وتفاعل الكثير من محبيها مع البوست وكتب أحد المتابعين قائلاً انتي انسانة متواضعة وجميلة ربنا يوفقك.