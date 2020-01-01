الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا اليومية

السبت 11/يوليه/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، حيث وثقت أكثر من 66 ألفاً و600 حالة إصابة جديدة على مدار يوم الجمعة، وفقاً لأحدث البيانات التى أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وحطمت الولايات المتحدة الرقم القياسي الخاص بها في ثلاثة من بين الأيام الأربعة الماضية، وفقاً لبيانات الجامعة.

وسجلت ولاية فلوريدا، وهي إحدى الولايات التي تشهد أكبر ارتفاع في حالات الإصابة، أكثر من 10 آلاف حالة يومية و93 حالة وفاة جديدة. وبدأت منتجعات ديزني في الولاية بإعادة فتح أبوابها.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا بين سكان الولاية يؤكد على ما يبدو، مخاوف خبراء الصحة بأن عدد الوفيات سيزيد بعد أن قفزت حالات الإصابة في الولاية وحول الجنوب الغربي للبلاد.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات في فلوريدا تم تسجيله يوم الخميس عند 120 وفاة. وانخفض ذلك العدد إلى 93 يوم الجمعة.

وحطمت جورجيا، وهي بؤرة لانتشار الفيروس أيضاً، رقمها القياسي لعدد الحالات اليومية، بأكثر من 4000 حالة جديدة، فيما تندلع معركة بين عمدة المدينة الرئيسية في الولاية، أتلانتا، وهو ديمقراطي، يحاول التراجع عن قرارات إعادة الفتح، وحاكم الولاية الجمهوري الذي يرفض التراجع.

وحذرت كيشا لانس بوتومز عمدة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا من ارتفاع "مثير للقلق" في أعداد الحالات الجديدة.
ويقلل البيت الأبيض من خطورة التفشيات الجديدة عبر ولايات متعددة ويصر، برغم الأدلة، على أن ارتفاع عدد الحالات يرجع فقط إلى النهج الموسع في إجراء الفحوصات، والتركيز على معدلات الوفيات.
وبينما كانت أرقام الوفيات في انخفاض حاد، بدأت في الارتفاع مجدداً.

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