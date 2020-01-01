مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مناورة حسم 2020 عمل تدريبي راق

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة حسم 2020 هو عمل تدريبي راقي المستوى، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية من مختلف التخصصات وبمشاركة الأسلحة الحديثة لتوصيل رسائل تهديد وردع لمن يحاول المساس بالأمن القومي المصري.





وأضاف شهود في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن اختيار مكان هذه المناورة في المنطقة الغربية بسبب التهديدات التي تواجه مصر من ناحية ليبيا، مشيرًا إلى محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعمار ليبيا مرة أخرى.



وأكد أن مصر غير طامعة في ثروات الشعب الليبي ولا تريد التدخل في شئونها، ولكنها في الوقت نفسه لن تترك الشعب الليبي، لافتًا إلى أنه تم استخدام الذخيرة الحية في هذه المناورة لتوجيه رسالة لكل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الداخلي المصري، قائلًا "اللي عايز يجرب يقرب".



