مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مناورة حسم 2020 عمل تدريبي راق

السبت 11/يوليه/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة حسم 2020 هو عمل تدريبي راقي المستوى، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية من مختلف التخصصات وبمشاركة الأسلحة الحديثة لتوصيل رسائل تهديد وردع لمن يحاول المساس بالأمن القومي المصري. 

وأضاف شهود في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن اختيار مكان هذه المناورة في المنطقة الغربية بسبب التهديدات التي تواجه مصر من ناحية ليبيا، مشيرًا إلى محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعمار ليبيا مرة أخرى.

وأكد أن مصر غير طامعة في ثروات الشعب الليبي ولا تريد التدخل في شئونها، ولكنها في الوقت نفسه لن تترك الشعب الليبي، لافتًا إلى أنه تم استخدام الذخيرة الحية في هذه المناورة لتوجيه رسالة لكل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الداخلي المصري، قائلًا "اللي عايز يجرب يقرب".

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومن ثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة خليج السويس، فضلاً عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعى فى مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع فى نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التحول التدريجى لاستخدام طاقة الغاز الطبيعى لوسائل النقل، وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز.

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