في اليوم الأول.. 7 مرشحين للشيوخ يتنافسون على مقاعد الفردي ببني سويف

السبت 11/يوليه/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، اليوم السب 7 طلبات ترشح في أول أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.

وأكد مصدر باللجنة، أنه تقدم بطلبات الترشح في اليوم الأول 7 مرشحين على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، بالإضافة إلى 4 مرشحين مستقلين، هم: احمد سرور وابوالخير الجمسي ومحمد عبدالظاهر ووائل وسية.

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.

وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف قائمة مجلس الشيوخ فيروس كورونا عضويه الشيوخ حزب مستقبل وطن بني سويف انتخابات الشيوخ الوطنية للانتخابات احمد ابوهشيمة

أخبار تهمك

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. 8 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تكشف موعد وأماكن تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

هل يجوز للضباط وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية الشيوخ؟

أحمد السجيني: يجب الاصطفاف بين القوى السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

صلاح فوزي: دعوة المواطنين لانتخابات مجلس الشيوخ إنفاذًا لصحيح مواد الدستور (فيديو)

بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

إقبال محدود في الساعات الأولى للترشح للشيوخ في محكمة الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

07:30 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى