رانيا يوسف: كنا بنلبس شورت ولبس قصير ومفتوح محدش اتحرش بينا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:52 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف: كنا بنلبس شورت ولبس قصير ومفتوح محدش اتحرش بينا 

علقت الفنانة رانيا يوسف على انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في الآونة الأخيرة، داعمة الفتيات في المطالبة بحقوقهن وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم التي يتعرضن لها.

وأضافت «رانيا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، أن لديها حالة ذهول مما وصلت إليه أخلاق الكثيرين، خاصة في التعامل مع المرأة.

وتابعت قائلة: «أنا بحب بلدي لكن اللي بيحصل دلوقت ده مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها.. أنا ست من مصر الجديدة كنت بنزل بشورت وكنت بلبس زي ما بلبس.. وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومحدش بيتحرش بيها.. لما كان في مايوهات وشورتات وأفلام فيها ده مكنش حد بيتحرش بيهم.. ليه دلوقت ده بيحصل».

واختتم موضحًا: «أنا هنشر صور يومية لكل من تحرش بيا وبجمع داتا كويسة وهروح أقدم بلاغ رسمي.. عشان أشجع البنات يعملوا ده وإنهم يفصحوهم وميسكتوش».

رانيا يوسف: كنا بنلبس شورت ولبس قصير ومفتوح محدش اتحرش بينا 

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