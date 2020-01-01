بالأسماء.. 8 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يستعد عدد من لاعبي الزمالك لمغادرة القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، بعد خروجهم من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وبعد التعاقدات الجديدة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الحالي، عمر السعيد مهاجم الفريق بعد خروجه نهائيا من حسابات الجهاز الفني للفريق، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الأنجولي آري بابل من نادي أول أغسطس خلال الميركاتو الحالي.


وتقرر ايضًا رحيل محمد عنتر لاعب الفريق الأبيض نهاية الموسم، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة بالموسم الحالي.


خرج ايضًا من حسابات الزمالك في الموسم الجديد الثلاثي إمام عاشور، محمد عبد السلام، وإسلام جابر، ولم يشارك اللاعبين الثلاثة سوي في مباريات قليلة مع الفريق الأبيض وأصبح لا فائدة من وجودهم مع الفريق بالموسم الجديد.


من اللاعبين المرشحين بقوة ايضًا للرحيل عن الزمالك اللاعب كريم بامبو، حيث لا يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الزملكاوي، ويسعي للانتقال لفريق آخر للمشاركة بشكل أساسي في المباريات.


ولم يحسم الزمالك مصير الثنائي معروف يوسف وكابونجو كاسونجو وإن كان الأقرب اعارتهما بالموسم الجديد، بعد التعاقد مع أري بابل لاعب أول أغسطس، وحمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي.

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