أحمد موسى: استهداف طائرات "الدرون" خلال مناورة حسم 2020



وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إنه تم استهداف عدد من الطائرات الدرون خلال هذه المناورة، متابعًا "رجالتنا في القوات المسلحة من كافة الأفرع الرئيسية قادرون على استهداف الدرون، وهذه القوات جاهزة في كل مكان وعلى أهبة الاستعداد".



واستطرد "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن "سرت والجفرة خط أحمر والجيش المصري مستعد بمنتهى القوة لمواجهة أي تهديد أو تحدي"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تمتلك التسليح الحديث والرجال القادرين على استخدام تلك الأسلحة.





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمناورة حسم 2020 التي نفذتها القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مؤكدًا على جاهزية الجيش المصري في مواجهة أعداء الوطن ومنتشر على كافة الجهات الإستراتيجية لحماية الحدود المصرية.