حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه للمواقع التجارية المستخدمة جملة "السعر على الخاص" (فيديو)

ولفت إلى أن غرامة عدم الإعلان عن السعر سواء في المحال التجارية أو المواقع التجارية تتدرج من 10آلاف جنيه حتى مليون جنيه، ومن يحدد هذه القيمة هي المحكمة الاقتصادية المختصة بهذه الأحكام، مشيرًا إلى أن الجهاز أعطى مهلة للشركة 48 ساعة، وإذا لم يتم الالتزام يتم إحالة المخالفين للنيابة المختصة على الفور.وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن شركات التجارة الألكترونية أو الصفحات التى يتم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجات للجمهور ملزمة بضرورة كتابة سعر المنتج بطريقة واضحة، وإلا تعرضوا لغرامات مالية ضخمة وفقا لقانون حماية المستهلك.وأصدر في عام 2018 قانون خاص بحماية المستهلك ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك بعد رصد العديد من الشكاوى من قبل المواطنين لتعرضهم لعمليات غش بعد شراء البضائع.وقال أحمد سمير القائم برئيس أعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال قيامه بدوره الرقابي رصد بعض المخالفات من قبل شركات وصفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أنهم يقومون بإرسال سعر السلع والبضائع في رسائل خاصة للمستهلكين بدلا من كتابتها على المنتجة عند عرضه على الجمهور.وأضاف" سمير" خلال تصريحات صحفية، أن هذا يعرض أصحاب مواقع التجارة الالكترونية أو من يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المنتجات والسلع الغرامات تبدأ من 10 الالاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه في حال تكرار المخالفة.ودعا القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلكوبحسب بيان سابق لجهاز حماية المستهلك فإن قد بلغت إجمالى الشكاوى الواردة 62713 شكوى خلال النصف الأول من عام 2020 وتنوعت طرق استقبال الشكاوى سواء من خلال الخط الساخن لجهاز بنسبة 44% عن طريق الواتس اب 25% وعن طريق الانترنت 14.5% والتسليم باليد 11% وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول 2.5% وقد بلغت طرق ورود الشكاوى من خلال "بوابة الشكاوي الحكومية – شبكات التواصل الاجتماعى – وسائل أخرى" بنسبة %3.5.