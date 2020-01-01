إيطاليا تسجل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 12 متوفيا و276 مريضا في إحصائية أمس الجمعة.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7 حالات، وبلغ عدد ضحايا الجائحة بالتالي 34945 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، وسجلت في البلاد في البيانات المنشورة يوم 8 يوليو 15 حالة، وفي 9 يوليو 12، وفي 10 يوليو أيضا 12 متوفيا.  

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 188 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 242827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

وشهدت إيطاليا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194579 شخصا.

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