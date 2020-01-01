"دبي" توفر حزم تمولية بقيمة 6.3 مليار درهم لتوفير السيولة خلال أزمة كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم السبت على حسابه على تويتر عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة الاقتصاد على التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.


وقال ولي العهد على تويتر ”بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.. نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات“.

وهذه ثالث حزمة تعلنها دبي ثاني أكبر وأغني إمارة في دولة الإمارات العربية .


ويشمل أحدث تدخل إلغاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك ورد الضرائب للفنادق والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.


وتأتي تدابير الدعم التي اتخذتها دبي على رأس مبادرات تم تنفيذها على المستوى الاتحادي ولا سيما من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات لتخفيف المتطلبات المالية والسيولة على المقرضين وقطاع الأعمال.

 

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دبي حزم تمولية الأمارات وأزمة كورونا أزمة كورونا

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