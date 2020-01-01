خالد الجندي: ربوا بناتكم على طاعة الزوج وعدم التطاول عليه

السبت 11/يوليه/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك سببان للخيانة الزوجية الأول: معصية الزوج نفسه وعصيانه لربه وبعده عن الله، السبب الثاني: تقصير الزوجة، وهذا ليس مبررا للخيانة، ولابد أن يكون عدل وميزان، فإذا كنا نوجه الرجال إلى تقوى الله في النساء فلا بد أن نشد على الزوجات للحفاظ على زوجها.

وتابع "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لابد أن تحترم الزوجات القيم الإنسانية مع الزوج باحترامه وتقويره وحفظ سره، ونرى أن البعض قد قصر، نعم نحترم حق المرأة، لكن لا يكون هذا على حساب العلاقة الزوجية واحترام الزوج، فالله سيحاسب الزوجات عن أزواجهن، سوف يحاسبك الله أيتها الزوجة على أفعالك، والأمور البسيطة دا بتخرب البيت، وقال صل الله عليه وسلم:”لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.. وهنا السجود سجود توقير واحترام وليس سجود عبادة، والحديث هدفه تنبيه الأسرة أنه يجب طاعة الزوج وانه سيد على عرش بيته".

واستكمل: "ربوا بناتكم على طاعة الزوج وعدم تخطي حق البيت، الترحاب بالزوج، الترقق مع الزوج، عدم التطاول عليه، احترام أسرار المنزل".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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