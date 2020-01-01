حكيم زياش يخوض مرانه الأول مع تشيلسي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
وكالات

خاض المغربي الدولي حكيم زياش أول مران له مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت.

 

وأعلن تشيلسي قبل فترة عن تعاقده مع زيياش من صفوف أياكس أمستردام الهولندي مقابل نحو 40 مليون يورو لكن اللاعب لم يشارك في أي حصة تدريبية للفريق قبل اليوم.

 

وانضم زيياش إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة أعوام وبدأ اليوم المشاركة في استعدادات الفريق للموسم المقبل.


ولم يتواجد لاعبو تشيلسي في المران نظرا لارتباطهم بالمباراة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم.

 

وقضى زيياش أربعة مواسم في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج خلالها بالعديد من الألقاب معه وقاده للصعود للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.


وانضم زيياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين، حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفاً في الموسم الماضي.


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