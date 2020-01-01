محافظ الإسكندرية: أغلقنا 150 مقهى مخالف بالمحافظة.. و"بزعل عليهم"

السبت 11/يوليه/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، أن هناك متابعة دقيقة لكل المقاهي والكافيتريات ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بعد عودة نشاطهم، معقبا: "نقف لهم بالمرصاد".

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم اغلاق 150 مقهى مخالف للتعليمات المحددة، معقبا: "بزعل لما بغلق مقهى ونشمعها بالشمع الأحمر"، منوها بأن هناك حملات يومية على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيقها الإجراءات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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