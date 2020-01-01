عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي
السبت 11/يوليه/2020 - 07:30 م
محمد الصو
نفى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما تردد حول الدخول في مفاوضات مع نجم الفريق الأحمر من أجل إقناعه بعدم الرحيل.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ "الفجر الرياضي"، أن مجلس الإدارة لم يتناقش مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، حول إمكانية بقائه داخل الفريق وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، حول تدخل عدد من نجوم الأهلي السابقين وكبار النادي، لمنع اللاعب من الرحيل والعودة في قراره السابق.
وكان أحمد فتحي، رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري مكتفيًا بالمدة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.
وأعلن بيراميدز سبورت، عن التعاقد مع فتحي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تبدأ بالموسم الجديد.
ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:
1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.
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