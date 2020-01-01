غدا.. التعليم تبدأ تقدير درجات العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا والديناميكا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريم محمود
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادتي "الاستاتيكا" و"الديناميكا" على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادتي "الاستاتيكا" و"الديناميكا" للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا. 

وشدد علي ضرورة مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها.

وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، كما أكد الأستاذ جمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات على مشرفى التقدير أنه يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالى ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط، ومقام.

وفى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها)، أما فى حالة السؤال الذى به فقرتين يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما.

وفى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطائه نصف درجة على الخطوات، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة للسؤال 9 (أ) فى امتحان مادة الاستاتيكا يمنح الطالب الدرجة كاملة؛ وذلك لعدم وجود الإجابة الصحيحة ضمن البدائل للاجابات.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادتي "الاستاتيكا" و"الديناميكا" يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020، وقد حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ جمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة الرياضيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي بوابة الفجر الفجر الثانوية العامة التربية والتعليم الامتحانات

أخبار تهمك

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. "التعليم" تستجيب لطلاب الفيزياء: اعتبار إجابة ( أ-ج) في سؤال النسبة "صحيح"

التعليم تصدر بيانًا حول نموذج إجابة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

التعليم تناقش إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية

طلاب ثانوية عامة: إمتحان الفيزياء صعب والإجراءات الإحترازية صفر (فيديو)

التعليم تعلن تعديلات تصحيح امتحان الأحياء للثانوية العامة

مفاجأة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

07:30 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى