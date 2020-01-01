أحمد فلوكس في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

السبت 11/يوليه/2020 - 07:46 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
فايقة محمد عادل
يحرص النجم أحمد فلوكس التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث نشر فلوكس، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر فلوكس، في هذه الصورة في شبابه بإطلالة جديدة له مرتدي قميص باللون الأبيض وعلق قائلاً: "العودة إلي الوراء ".

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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