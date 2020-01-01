وفاة الفنان المغربي محمد بلحجام

السبت 11/يوليه/2020 - 07:33 م
محمد بلحجام
محمد بلحجام
مي مرسي
توفى اليوم الفنان المغربي الكوميدي محمد بلحجام،والذي لقب بـ"الكريمي"، عن عمر يناهز الـ59 عاما، عقب تدهور حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير وحدوث جروح خطيرة بالرأس.

ووقع الحادث أمس الجمعة،عندما ركب "بلحجام" دراجة نارية،وصدمته سيارة ونقل على إثر هذا الحادث إلى مستشفى "ابن كفيل" بمدينة مراكش.

وأعرب عدد من النجوم عن حزنهم بسبب وفاة الفنان الكوميدي، محمد بلحجام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن إضحاكه لعدد كبير من الجماهير.

وعرف عن محمد بلحجام حسه الفكاهي، الذي اشتهر من خلاله رغم عدم وجود حظ وفير له، حيث كان يتطرق إلى جمهوره من خلال فيديوهات الفكاهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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