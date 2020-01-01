جامعة الملك عبدالعزيز تستعد لاستقبال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي المقبل

أكملت جامعة الملك عبدالعزيز جاهزيتها لفتح ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرامج الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ المقبل 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ ، حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.

وأعلنت الجامعة بداية استقبال طلبات القبول من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية "ﻋﺰﺯ"، للدخول اضغط هنا .

وتعدّ تلك المدة هي أول مرحلة في رحلة القبول ممثلة في مرحلة التقديم ، حيث يُتاح المجال لخريجي الثانوية أو ما يعادلها عبر بوابة القبول "عزز" خلال المدة الزمنية المحددة والمعلنة ، ويكون متاحا إجراء أية تعديلات في الرغبات والبيانات ، إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية وذلك خلال المدة من يوم السبت الموافق 1441/11/27من شهر ذي القعدة حتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 من شهر ذي القعدة الحالي ، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين يوم الاثنين بتاريخ 1441/12/6، وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة "عزز" ، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي ، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

وأكد معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات ، وتقديم الخدمات بيسر وجودة ، لافتاً النظر إلى أن القبول إلكتروني في جميع المراحل الأربع المقررة ، بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند تسلّم البطاقة الجامعية .

ونوه معاليه بأن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لجميع الطلاب والطالبات، وذلك عبر مواقعهم الإلكترونية على بوابة القبول "عزز" ، مما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائي ، مؤكداً أن الجامعة حافظت على أعداد المقبولين للعام الدراسي القادم في مستوى العامين الماضيين .

من جهته أشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني إلى إتاحة برامج وتخصصات جديدة للعام الدراسي القادم تتوائم مع التطورات الحديثة وتلبي الاحتياجات المتنامية على بعض المجالات المتسقة مع رؤية المملكة 2030 ، إذ تتضمن مسارات العام الدراسي المقبل المسار العلمي الصحي بحسب الشروط المعتمدة ، والقبول المباشر في الكليات البيئية "كلية الأرصاد والبيئة، وكلية علوم الأرض، وكلية علوم البحار" بحسب الشروط المعتمدة ، ومسار تسريع الموهوبين بحسب الشروط المعتمدة ، ومسار طالبات ذوي الإعاقة السمعية بحسب الشروط المعتمدة ، إضافة إلى المسارين المعمول بها في الأعوام الماضية وهي : المسار العلمي ، والمسار الإداري الإنساني .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.